Preço das aves natalinas deve subir 5% neste fim de ano no RS; veja dicas para economizar

Item tradicional na ceia das famílias, as aves natalinas apresentam alta nos preços neste ano no Rio Grande do Sul. A Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) projeta alta de 5% nos valores desses produtos na indústria. Esse ramo abarca aves como peru e chester, que estão entre os mais buscados pelos consumidores nesta época do ano. A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) também projeta variação no mesmo patamar no varejo.