Número de mortes em ambiente de trabalho aumenta 35% no RS em 2023

O boletim epidemiológico mais recente de óbitos relacionados ao trabalho no Rio Grande do Sul aponta que 384 pessoas morreram em 2023 devido a acidentes. O número de mortes no ambiente de trabalho aumentou 35% na comparação com 2022 quando 284 pessoas perderam a vida. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (5) pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde.