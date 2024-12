IPVA 2025 mais caro do RS é de Porsche com edição limitada e tem valor de cinco carros populares 0km

O proprietário do carro com o IPVA 2025 mais caro do Rio Grande do Sul terá de desembolsar R$ 393.486,90 para quitar o tributo. O valor do imposto é equivalente a cinco carros 0km na faixa dos R$ 75 mil. O preço médio pago pelos motoristas do estado é de R$ 1.370, conforme a Secretaria Estadual da Fazenda.