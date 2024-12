Inflação volta a subir nos Estados Unidos e atinge índice de 2,7% em 12 meses

A inflação voltou a subir nos Estados Unidos pelo segundo mês consecutivo. Dados do Departamento de Trabalho, divulgados nesta quarta-feira (11), mostram elevação de 2,7% no acumulado dos últimos 12 meses —entre novembro de 2023 e o mesmo período deste ano.

A inflação subjacente, que exclui preços voláteis como alimentos e energia, permaneceu estável em 0,3% na comparação mês a mês e registrou 3,3% em 12 meses. Os números também estão alinhados com as previsões do mercado.