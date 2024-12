Em um dia, Pix bate recorde e atinge R$ 124,3 bilhões movimentados

"Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil", diz o comunicado do Banco Central.

Dados do Banco Central apontam que o Pix é o meio de pagamento utilizado com maior frequência no Brasil. A informação está presente na pesquisa O brasileiro e sua relação com o dinheiro, publicada pelo BC no dia 4 de dezembro.