Banco Central altera regras e autoriza pagamentos de boletos por Pix

O Banco Central aprovou, nesta quinta-feira (12), uma resolução que altera as regras do pagamento de boletos. A norma possibilita que eles sejam pagos por meio de outros instrumentos, como o Pix. Além disso, cria uma nova modalidade, o "boleto dinâmico."

O Banco Central também informou que a criação do boleto dinâmico representa "enorme avanço no sentido de modernizar o sistema financeiro e dar mais segurança na negociação de importantes tipos de títulos essenciais ao fomento de uma ampla gama de empresas integrantes da economia real, principalmente as de pequeno e médio porte."