Um dos pais do Plano Real, Pérsio Arida, esteve em Porto Alegre, nesta segunda-feira (23) para rememorar as três décadas da criação da moeda brasileira, em programação da Escola de Negócios da PUCRS. Ex-presidente do Banco Central (BC) e do BNDES, na década de 1990, apesar de abrir o voto em Lula em 2022, o economista continua a não poupar críticas aos governos petistas, aos quais credita a “interrupção de boa parte das funções do Real”.