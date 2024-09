Hirayama, um homem solitário de meia-idade, desperta pela manhã com o som da vizinha varrendo a calçada. Ele recolhe o futon e a coberta do tatame, escova os dentes, faz a barba, rega as plantas e segue para mais um dia como limpador de banheiros públicos em Tóquio. Para alguns, sua ocupação pode ser vista como desgastante e até inferior. Mas o funcionário parece satisfeito.