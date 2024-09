5 dicas para acabar com a estagnação profissional 

A estagnação profissional ocorre quando um indivíduo sente que sua carreira parou de evoluir, seja por falta de novas oportunidades, desafios ou crescimento pessoal. Esse cenário pode ser causado por diversos fatores, que vão desde as atitudes do colaborador até as próprias questões da empresa. No entanto, isso costuma afetar a motivação, a produtividade e a satisfação no trabalho. Por isso, é muito importante reverter essa situação. Abaixo, veja algumas dicas!