Apoio financeiro Notícia

Sebrae anuncia R$ 1 bilhão em garantias para crédito a micro e pequenos empreendedores gaúchos

Anúncio foi feito nesta quinta-feira, na Expointer. O presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, esteve presente na cerimônia, ao lado do ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, e do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira

29/08/2024 - 18h30min