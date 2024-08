Até a próxima segunda-feira (26), os gaúchos podem aproveitar as condições especiais oferecidas por agências de viagem, empresas de transporte, hotéis e até bancos durante o Feirão do Turismo - Conheça o Brasil. A iniciativa do Ministério Turismo, com apoio da Secretaria Estadual do Turismo, tem por meta impulsionar a comercialização de serviços no setor e não poderia encontrar melhor momento para ocorrer no Estado.