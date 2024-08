Investir dinheiro é uma ótima estratégia para ajudar a alcançar a independência financeira e garantir um futuro mais seguro. Aplicar recursos em opções como ações, títulos, imóveis ou fundos de investimento possibilita obter rendimentos que superam a simples poupança, aumentando o capital ao longo do tempo. No entanto, as aplicações requerem atenção e conhecimento. Por isso, a seguir, confira os erros mais comuns para evitar na hora de investir!