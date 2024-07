Dados econômicos

Desonerações em junho somam R$ 9,899 bilhões, afirma Receita

No acumulado do primeiro semestre de 2024, totalizaram R$ 56,246 bilhões. No que diz respeito à folha de pagamento, renúncia foi de R$ 1,595 bilhão no mês passado

25/07/2024 - 12h30min