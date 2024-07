Mercado de trabalho Notícia

Brasil abre 201.705 vagas de empregos formais em junho, aponta Caged

É o melhor resultado para o mês desde 2022, considerando a série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, são 1.300.044 vagas

30/07/2024 - 15h19min Atualizada em 30/07/2024 - 20h29min