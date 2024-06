Federações empresariais do Rio Grande do Sul apresentaram reivindicações ao ministro de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e ao governador do Estado, Eduardo Leite, em encontro que aconteceu nesta quarta-feira (12), em Porto Alegre. A reunião ocorreu durante a tarde, no local que vem sendo chamado de Centro Administrativo de Contingência, em prédio localizado no bairro Jardim Carvalho, onde funcionou a administração da CEEE quando pública e atualmente estão instalados setores do serviço público do Estado.