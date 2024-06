Declaração em evento da Famurs Notícia

CNM diz que fala de Pimenta sobre liberação do recolhimento da previdência dos servidores é "erro gravíssimo de interpretação"

Em nota, Confederação Nacional dos Municípios alegou que afirmação do ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul em evento com prefeitos pode "induzir gestores municipais a problemas futuros"

21/06/2024 - 19h11min