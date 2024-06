Mais de 36% das micro e pequenas empresas (MPEs) no Rio Grande do Sul permanecem fora de operação por causa dos alagamentos recentes, de acordo com a pesquisa do Sebrae RS. O levantamento, realizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (Sedec), ouviu mais de 16 mil empresários até a primeira quinzena de junho. A pesquisa revela que 24,8% das empresas estão parcialmente paralisadas.