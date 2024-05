Moradores de outros Estados brasileiros que desejam ajudar o Rio Grande do Sul e ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda podem aproveitar o momento de acerto de contas para destinar recursos às vítimas das enchentes. Isso porque a Receita Federal permite que pessoas físicas doem até 6% do seu imposto devido a instituições de proteção a crianças, adolescentes e idosos.