O Dia das Mães é conhecido por ser uma das datas comemorativas que mais movimenta o setor varejista. No período, muitos consumidores realizam compras em shoppings, lojas físicas e, principalmente, no ambiente online. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, a expectativa é de que cerca de 128 milhões de consumidores adquiram presentes para celebrar a data em 2024.