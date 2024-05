Com a taxa de desemprego atingindo o menor patamar dos últimos 10 anos no primeiro trimestre, registrando 7,9%, conforme os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 17 de maio, o mercado de trabalho brasileiro está em um momento promissor. Entretanto, para se destacar nesse ambiente em constante evolução, as habilidades básicas já não são mais suficientes.