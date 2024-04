Segundo dados da Serasa Experian e Sebrae, realizar a gestão financeira para pequenas e médias empresas (PMEs) pode reduzir em 58% o endividamento das companhias e aumentar em 7% o seu faturamento médio. Uma porcentagem significativa para a economia nacional, uma vez que elas representam 50% do valor agregado do país, conforme informações do Ministério do desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MIDC).