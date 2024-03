No dia do aniversário da cidade, os 522 mil porto-alegrenses com o nome negativado junto aos cadastros de crédito terão mais uma oportunidade para quitar as dívidas em atraso. Nesta terça-feira (26), uma parceria inédita que envolve a Serasa, os Correios e o Ministério da Fazenda desembarca na capital com opções de renegociação com mais de 700 empresas cadastradas que podem conter descontos de até 96% no valor dos débitos.