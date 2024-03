A Receita Federal detalhou, durante coletiva na manhã desta quarta-feira (6), as regras do Imposto de Renda de Pessoa Física para 2024. O período de entrega das declarações se inicia no dia 15 deste mês e segue até 31 de maio. A expectativa é que sejam entregues cerca de 43 milhões de declarações. Entre as novidades, está o novo Portal de Serviços Digitais, que substitui o atual Centro de Atendimento Virtual, o Portal e-CAC.