A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Petrobras, Jean Prates, terminou pouco antes das 19h desta segunda-feira (11). O encontro ocorreu no Palácio do Planalto e contou também com a participação dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Fernando Haddad (Fazenda), além de diretores da estatal.