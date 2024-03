No turbulento cenário do mundo corporativo, em que as demandas são intensas e as interações, constantes, a habilidade de cultivar empatia emerge como uma ferramenta crucial para o sucesso. Enquanto a comunicação eficaz serve como a espinha dorsal das relações empresariais, muitos são tentados pela rota da objetividade, deixando de lado a delicadeza e a cordialidade.