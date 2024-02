Vice-governador do Rio Grande do Sul entre 2015 e 2018, José Paulo Cairoli (MDB) disparou, nesta quarta-feira (7), uma série de críticas a setores políticos e do funcionalismo público do Estado. As falas ocorreram durante reunião de entidades empresariais para organizar a mobilização contra os cortes de benefícios fiscais promovidos pelo governo Eduardo Leite. Cairoli participou da reunião na condição de ex-presidente da Federasul.