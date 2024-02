O Carnaval está chegando, e com ele vem a empolgação de cair na folia, mas também a preocupação com os gastos que podem sair do controle. No e-commerce, por exemplo, houve um aumento significativo na busca por itens como maquiagem (345%), fantasia de Carnaval (143%) e passagens e hospedagens em Salvador (156%) e Rio de Janeiro (39%). O levantamento foi feito pelo Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e cashbacks online.