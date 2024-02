Com a chegada do Carnaval, a alegria e a animação tomam conta de diversas cidades brasileiras. É um momento aguardado por muitos, no qual a criatividade e a diversão se unem para criar memórias incríveis. No entanto, o modo de aproveitar a folia varia significativamente de pessoa para pessoa, dependendo de seu estilo de vida, interesses e orçamento disponível.