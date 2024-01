A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, voltou a defender que a comunidade internacional deve discutir a transição para o fim da dependência econômica de combustíveis fósseis. Em painel no âmbito do Fórum Econômico Mundial, em Davos, Marina afirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já "deu a referência" nessa direção.