A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Globo Leilões, anunciou nesta terça-feira (16) leilão de 285 imóveis em todo o país, marcado para o dia 2 de fevereiro, a partir das 10h. Com descontos que podem chegar a até 55%, a iniciativa proporciona oportunidades para quem busca adquirir casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais. No Rio Grande do Sul, são 26 imóveis anunciados. As opções podem ser acessadas pelo site da Globo Leilões.