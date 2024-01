Mudanças na trajetória profissional muitas vezes são necessárias e podem representar um avanço importante na carreira. De acordo com dados do Infojobs, 90% das pessoas estão dispostas a trocar de emprego neste momento. Diante desse cenário, os profissionais precisam avaliar a remuneração e benefícios, mas também se o formato de trabalho, modelo de contratação, requisitos técnicos e comportamentais para a colocação e cultura da empresa estão de acordo com as metas pessoais.