A projeção do mercado financeiro para a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), passou por uma leve alteração, indo de 3,91% para 3,9% em 2024. Essa estimativa foi apresentada no Boletim Focus da última segunda-feira (08/01), uma pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) que reflete as expectativas das instituições financeiras em relação aos principais indicadores econômicos.