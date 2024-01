Seja por necessidade ou por desejo de permanecerem ativos e engajados, muitos profissionais na faixa etária de 60+ buscam recolocação no mercado de trabalho. Neste novo capítulo, a experiência se une à sabedoria e, com as estratégias certas, as oportunidades são muitas para quem persiste. Por isso, confira cinco dicas para quem tem 60 anos ou mais e busca se reinventar profissionalmente!