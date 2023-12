Não sei você, mas nem sempre fui um amigo leal do dinheiro. Cresci admirando-o e desejando-o a partir dos brinquedos sofisticados que meu melhor amigo ganhava de seu pai; olhei-o com estranheza durante o fim da adolescência; blasfemei-o nutrindo certa inveja de quem cuidava melhor dele no início da vida adulta; depois, desrespeitei seu papel social e a necessidade de equilíbrio solicitado para, enfim, compreender que essa relação com ele é, acima de tudo, um espelho das inseguranças, medos e crenças arraigadas que moldam a nossa autoimagem e autovalor.