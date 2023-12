O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta (21) que o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu fazer valer, a partir de janeiro de 2024, um dispositivo que já constava na Lei do Desenrola, que determina um teto de 100% para as taxas de juros do crédito rotativo. A resolução foi apresentada pelo Banco Central, porque as instituições financeiras não apresentaram uma proposta de autorregulação no prazo de 90 dias.