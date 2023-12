Após tombo em setembro, a indústria do Rio Grande do Sul voltou a registrar resultado positivo. A produção do setor avançou 1,2% em outubro depois da queda de 5,2% no mês anterior, segundo dados atualizados nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento faz parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional. No mesmo período, o setor ficou praticamente estável no país, com leve alta de 0,1% no mês.