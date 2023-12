A violência contra a mulher é uma questão global que as afeta em todas as idades, classes sociais e etnias. É um problema que precisa ser combatido a partir de um esforço comum de toda a sociedade. Seja física, psicológica, sexual ou patrimonial, é uma violação dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana com consequências físicas, psicológicas e sociais graves para as mulheres.