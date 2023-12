O secretário-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, Artur Lemos, esteve no programa Gaúcha Atualidade desta sexta-feira (8) para responder dúvidas sobre as mudanças propostas no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Rio Grande do Sul. Ele destacou a importância dos incentivos fiscais e o realinhamento da alíquota modal.