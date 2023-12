Às vésperas do Natal, a temporada de compras para amigos e familiares está prestes a iniciar. Com grande expectativa, tanto consumidores quanto lojistas veem com otimismo as festividades. De acordo com uma pesquisa conduzida pelo Instituto Fecomércio-DF (IF-DF), a perspectiva é de um crescimento médio nas vendas, projetando um aumento de até 23,9% em relação ao ano de 2022.