É chegada a temporada de compras de fim de ano. Natal, confraternizações, amigo secreto: vários são os eventos que movimentam o varejo nesse período do ano. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o brasileiro está mais disposto a gastar, com base nos resultados da Black Friday 2023 — que, segundo a CNC, teve um dos melhores resultados desde a criação da data. A entidade afirma que as vendas do Natal 2023 devem ter um aumento de 5,6%.