A Zoetis registrou lucro líquido de US$ 596 milhões no terceiro trimestre, ou US$ 1,29 por ação diluído. O resultado ficou um pouco abaixo da previsão de US$ 1,36 dos analistas ouvidos pela FactSet. Na comparação com igual trimestre de 2022, porém, houve crescimento de 13% no lucro líquido e de 14% no lucro por ação diluído.