O julgamento sobre a Revisão da Vida Toda - direito de aposentados optarem pela regra previdenciária que lhes for mais favorável - já tem data para retornar à discussão no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O tema volta a ser analisado pelos ministros da Corte máxima em sessão que vai começar no próximo dia 24, com término previsto para o dia 1º de dezembro.