Em um esforço para esfriar as tensões bilaterais, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, recebeu o vice-primeiro-ministro da China He Lifeng para um encontro na Califórnia nesta tarde. Comunicado divulgado, há pouco, pelo lado americano descreveu a conversa como "franca, direta e produtiva", em que ambos concordaram em ampliar as linhas de comunicação entre as duas maiores economias do mundo.