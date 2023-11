O novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, afirmou nesta quinta-feira, 9, que a vice-presidente de Habitação do banco público, Inês Magalhães, "já entregou resultado". Ele não confirmou se ela continua no cargo, mas o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que há um acordo entre o PT e o Centrão para que Inês permaneça no posto.