O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou nesta quarta-feira, 8, a aprovação da Reforma Tributária no Senado em primeiro turno. O texto foi chancelado por 53 votos a 24, um resultado considerado apertado diante dos 49 votos necessários para aprovação de uma proposta de emenda constitucional. Em entrevista à imprensa sobre essa primeira etapa, Haddad expôs que ainda quer ver um placar mais amplo na votação do segundo turno, se o Brasil for colocado "acima de disputas". Para o ministro, apesar disso, a apuração do primeiro turno dá "conforto" de que, após 40 anos de discussão, a reforma irá "finalmente passar".