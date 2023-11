Os trabalhadores da primeira fábrica erguida pela Ford que estão em greve votaram com maioria esmagadora a favor do acordo provisório com a montadora. Cerca de 3.300 membros do sindicato United Auto Workers (UAW) entraram em greve em 15 de setembro, após a expiração do contrato com a Ford, e permaneceram nos piquetes até 25 de outubro, quando o sindicato anunciou o acordo provisório.