Os juros futuros operam em baixa nesta sexta-feira, 3, em sintonia com o comportamento do dólar e dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Na volta do feriado de Finados e no primeiro dia de negócios depois que o Banco Central cortou a taxa Selic em 0,50 ponto porcentual, os investidores voltam as atenções ao cenário internacional. E o destaque nesta manhã fica por conta do relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, de outubro, cujo resultado ficou aquém do esperado.