Além do endividamento elevado e da perda de receitas desde a pandemia, um ponto central para o pedido de recuperação judicial da SouthRock Capital foi a notificação enviada pela Starbucks Coffee International Inc à empresa brasileira, em 13 de outubro. No documento, a companhia americana declara a "imediata rescisão dos acordos de licença da Starbucks celebrados entre as partes". Ou seja, encerra o acordo com a SouthRock, fundada em 2015.