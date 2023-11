O Banco Central avaliou nesta quinta-feira, por meio do Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre de 2023, que os resultados de testes de estresse aplicados sobre instituições financeiras continuam demonstrando a resiliência da base de capital do sistema bancário. Indicam também que o sistema mantém ativos líquidos suficientes para absorver potenciais perdas em "cenários estressados".