A Shell divulgou nesta quinta-feira que teve lucro ajustado de US$ 6,22 bilhões no terceiro trimestre de 2023, maior do que o ganho de US$ 5,07 bilhões apurado no segundo trimestre. O resultado, porém, ficou levemente abaixo da projeção média de US$ 6,25 bilhões de uma pesquisa de analistas encomendada à Vara Research pela própria petrolífera anglo-holandesa.